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Військові РФ обстріляли міста у Луганській області: пошкоджено 16 будинків, відсутня вода та газ

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Луганська область , Субота 02 квітня 2022 18:50
Військові РФ обстріляли міста у Луганській області: пошкоджено 16 будинків, відсутня вода та газ Російські окупанти обстріляли міста у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти з різних видів важкого озброєння відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Тошківцях. В результаті пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід та область знаходиться без води і газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Ворог пошкодив 16 об’єктів, з яких 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків.

Також одна людина в Рубіжному отримала поранення та чотирьох врятували з-під завалів.

Окрім того, у Кремінній після обстрілів загорівся ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак завдяки працівникам ДСНС ніхто не постраждав.

Поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Зокрема, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти, а це приблизно 60 тисяч абонентів.

Зазначається, що загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонентів), з них 30 повністю та 6 частково.

До того ж вода відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську.

Військові РФ обстріляли міста у Луганській області: пошкоджено 16 будинків, відсутня вода та газВійськові РФ обстріляли міста у Луганській області: пошкоджено 16 будинків, відсутня вода та газРосійські окупанти обстріляли міста у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що евакуаційний автобус із Лисичанська знову потрапив під обстріл окупантів.

Також ми писали, що окупанти з "Градів" обстріляли Гірське, є поранена.

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