Военные применили газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу у аэропорта Кабула

Военные применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу афганцев, пытающихся проникнуть в аэропорт Кабула. Принадлежность военнослужащих к какой-либо стране не уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Как сообщил изданию один из западных чиновников, военные в аэропорту Кабула для сдерживания толпы афганцев применили слезоточивый газ. Кроме того, солдаты открывали огонь в воздух, чтобы разогнать людей, пытающихся проникнуть на территории воздушной гавани.
Газета уточняет, что не ясно, были ли военнослужащие американскими, поскольку на территории аэропорта также находятся британские и афганские военные и другие войска западных стран.
По данным издания, военные периодически выходят к периметру аэропорта, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан", чтобы разогнать толпу и расчистить путь семьям, пытающимся попасть на территорию воздушной гавани.
Напомним, ранее представитель НАТО заявил, что более 18 тысяч человек были вывезены из Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана.
Отметим, в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые вскоре будут эвакуированы.