Военные применили газ и открыли огонь в воздух, чтобы сдержать толпу у аэропорта Кабула

Как сообщил изданию один из западных чиновников, военные в аэропорту Кабула для сдерживания толпы афганцев применили слезоточивый газ. Кроме того, солдаты открывали огонь в воздух, чтобы разогнать людей, пытающихся проникнуть на территории воздушной гавани.

Газета уточняет, что не ясно, были ли военнослужащие американскими, поскольку на территории аэропорта также находятся британские и афганские военные и другие войска западных стран.

По данным издания, военные периодически выходят к периметру аэропорта, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан", чтобы разогнать толпу и расчистить путь семьям, пытающимся попасть на территорию воздушной гавани.