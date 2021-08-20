Військові застосували газ і відкрили вогонь у повітря, щоб стримати натовп біля аеропорту Кабула

Як повідомив виданню один із західних чиновників, військові в аеропорту Кабула для стримування натовпу афганців застосували сльозогінний газ. Крім того, солдати відкривали вогонь у повітря, щоб розігнати людей, які намагаються проникнути на території повітряної гавані.

Газета уточнює, що не ясно, чи були військовослужбовці американськими, оскільки на території аеропорту також знаходяться британські та афганські військові та інші війська західних країн.

За даними видання, військові періодично виходять до периметра аеропорту, який знаходиться в оточенні бойовиків радикального руху "Талібан", щоб розігнати натовп і розчистити шлях сім'ям, які намагаються потрапити на територію повітряної гавані.