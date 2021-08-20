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Військові застосували газ і відкрили вогонь у повітря, щоб стримати натовп біля аеропорту Кабула

Автор: Дмитрий Кузнецов

Військові застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь у повітря, щоб стримати натовп афганців, які намагаються проникнути в аеропорт Кабула. Належність військовослужбовців до будь-якої країни не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Wall Street Journal.

Як повідомив виданню один із західних чиновників, військові в аеропорту Кабула для стримування натовпу афганців застосували сльозогінний газ. Крім того, солдати відкривали вогонь у повітря, щоб розігнати людей, які намагаються проникнути на території повітряної гавані.

Газета уточнює, що не ясно, чи були військовослужбовці американськими, оскільки на території аеропорту також знаходяться британські та афганські військові та інші війська західних країн.

За даними видання, військові періодично виходять до периметра аеропорту, який знаходиться в оточенні бойовиків радикального руху "Талібан", щоб розігнати натовп і розчистити шлях сім'ям, які намагаються потрапити на територію повітряної гавані.

Нагадаємо, раніше представник НАТО заявив, що понад 18 тисяч осіб були вивезені з Кабула відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану.

Зазначимо, в аеропорту Кабула перебувають 6 тисяч осіб, які незабаром будуть евакуйовані.

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ТалібанАфганистанКабул