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Военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными, - Макрон

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине сегодня работает команда французских экспертов. Специалисты оказывают помощь в расследовании военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Франции Эммануэля Макрона.

Для проведения следственных действий французы передали мобильную лабораторию для тестирования ДНК.

"Российские вооруженные силы должны знать, что военные преступления, которые они совершили в Украине, не останутся безнаказанными", - подчеркнул Макрон.

В то же время он подтвердил намерения Франции поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

Напомним, 1 августа состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры продолжались полтора часа.

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Эммануэль МакронВойна России против Украины