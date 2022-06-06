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Військові поставки і статус кандидата в ЄС: Зеленський провів переговори з Дудою

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 21:43
Військові поставки і статус кандидата в ЄС: Зеленський провів переговори з Дудою Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата", - зазначив він.

Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.

"Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні ще три ескадрони самохідних артилерійських установок Krab - це 60 установок.

Дуда також раніше заявляв, що Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України.

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Володимир Зеленський Анджей Дуда
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