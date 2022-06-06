Військові поставки і статус кандидата в ЄС: Зеленський провів переговори з Дудою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата", - зазначив він.

Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.

"Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України", - йдеться в повідомленні.