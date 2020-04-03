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Военные перед отправкой в зону ООС будут проходить 14-дневный карантин

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 17:35
Военные перед отправкой в зону ООС будут проходить 14-дневный карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Юрия Боброва, военные должны максимально придерживаться постановлений Кабмина и рекомендаций врачей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины перед отправкой в район проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин из-за предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров изданию "Армия ФМ".

При этом он добавил, что военнослужащие должны максимально придерживаться постановлений Кабмина и рекомендаций врачей.

"Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности", - заявил он.

Напомним, 2 апреля в рядах ВС Украины зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Заболевание коронавирусом обнаружили у военного врача из Хмельницкого и военнослужащего Киевского гарнизона.

Кроме того, военнослужащим на время карантина приостановили предоставление ежегодных плановых отпусков, и ограничили предоставление отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях.

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