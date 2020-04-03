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Військові перед відправкою в зону ООС будуть проходити 14-денний карантин

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 17:35
Військові перед відправкою в зону ООС будуть проходити 14-денний карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Юрія Боброва, військові повинні максимально дотримуватися постанов Кабміну та рекомендацій лікарів

Військовослужбовці Збройних сил України перед відправкою в район проведення операції Об'єднаних сил будуть проходити двотижневий карантин через запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ полковник Юрій Бобров виданню "Армія ФМ".

При цьому він додав, що військовослужбовці повинні максимально дотримуватися постанов Кабміну та рекомендацій лікарів.

"Ті військові частини, які планують виконувати завдання в районі ООС, пройдуть обов'язковий двотижневий карантин перед відбуттям до місця виконання завдань. Військові повинні максимально дотримуватися постанов Кабінету міністрів і вказівок, рекомендацій лікарів щодо заходів безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, 2 квітня в лавах ЗС України зафіксували перші випадки зараження коронавірусом. Захворювання коронавірусом виявили у військового лікаря з Хмельницького і військовослужбовця Київського гарнізону.

Крім того, військовослужбовцям на час карантину призупинили надання щорічних планових відпусток, і обмежили надання відпусток для здачі екзаменаційних сесій у цивільних навчальних закладах.

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