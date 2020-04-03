Военным из-за карантина приостановили плановые отпуска

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Ограничения продлятся до завершения карантина

Украинским военнослужащим приостановили ежегодные плановые отпуска в связи с карантинным режимом в Украине. Об этом заявил начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров в интервью Армия ФМ.

По его словам, ежегодные отпуска военным будут ограничены из-за карантина и режима чрезвычайной ситуации.

"Согласно решению руководства Генштаба, основные отпуска приостановлены в связи с тем, что военнослужащие должны быть в местах выполнения задач и выполнять требования постановлений Кабинета министров Украины, которым введен режим чрезвычайной ситуации. Это делается для того, чтобы не распространять коронавирус", - заявил он.

Кроме того, также введено ограничение на предоставление отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях.

Напомним, вчера в Вооруженных силах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Заражение подтвердили у врача Хмельницкого военного госпиталя.

В тот же день коронавирус подтвердили у одного из военнослужащих Киевского гарнизона. Военный с 23 марта находился на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.