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Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве

Новости » Политика    05.07.2019 - 06:39
Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве
Фото: протесты в Судане (AFP)

Переходной период будет длиться три года

В Судане правящий Военный совет и альянс "За свободу и перемены"  достигли соглашения о формировании совместного правительственного органа на трехлетний переходной период, после которого в стране должны быть проведены выборы.Об этом пишет DW.

Посредник на переговорах, представитель Африканского союза в Судане Мохаммед Эль Хасан Велед Лебат заявил, что стороны договорились учредить верховный совет, места в котором будут занимать по ротации военные и гражданские лица.

Кроме того, будет сформировано техническое правительство, оно инициирует независимое расследование инцидентов с применением насилия в ходе подавления протестов в начале июня. В то же время создание законодательного органа, где две трети мест должны были достаться альянсу "За свободу и перемены", пока отложено.

Ранее сообщалось, что в Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые произошли накануне, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек. 

Как известно, протесты в Судане начались с того, что министр обороны Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца

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