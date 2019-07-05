Військові і опозиція в Судані домовилися про перехідний уряд

Фото: протести в Судані (AFP)

Перехідний період триватиме п'ять років

В Судані правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період, після якого в країні мають бути проведені вибори.Про це пише DW.

Посередник на переговорах, представник Африканського союзу в Судані Мохаммед Ель Хасан Велед Лебат заявив, що сторони домовилися заснувати верховну раду, місця в якому будуть займати по ротації військові і цивільні особи.

Крім того, буде сформовано технічний уряд, він ініціює незалежне розслідування інцидентів із застосуванням насильства в ході придушення протестів на початку червня. В той же час створення законодавчого органу, де дві третини місць повинні були дістатися альянсу "За свободу і зміни", поки відкладено.

Раніше повідомлялося, що в Судані під час зіткнень між військовими і учасниками акцій протесту, які відбулися напередодні, 30 червня, загинули щонайменше 11 осіб.

Як відомо, протести в Судані почалися з того, що міністр оборони Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента. У Судані був оголошений дворічний перехідний період і режим НС строком на три місяці