UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Военные ООС дважды попали под вражеский обстрел возле Светлодарска

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 29 марта пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оба обстрела произошли в пригороде населенного пункта Светлодарск в Донецкой области.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Позиции украинских военных дважды попадали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава ООС не пострадал.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - добавили в штабе.

Кроме того, украинские саперы разминировали полтора гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в командовании.

Напомним, вчера оккупанты десять раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военные в результате вражеских обстрелов не пострадали.

А в пятницу в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погибли четверо военных. Еще двух военнослужащих госпитализировали с ранениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиСветлодарскООС
Читайте также
У Путина отреагировали на обострение на Донбассе: есть риск силового сценария
Путин не планирует разговор с Зеленским, - Кремль
Прогноз погоды