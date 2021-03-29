Військові ООС двічі потрапили під ворожий обстріл біля Світлодарська

З початку 29 березня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обидва обстріли сталися у передмісті населеного пункту Світлодарськ у Донецькій області.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Позиції українських військових двічі потрапляли під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу ООС не постраждав.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - додали у штабі.
Крім того, українські сапери розмінували півтора гектара прифронтової території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в командуванні.
Нагадаємо, вчора окупанти десять разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військові в результаті ворожих обстрілів не постраждали.
А в п'ятницю в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків загинуло четверо військових. Ще двох військовослужбовців госпіталізували з пораненнями.