Военные облигации за последнюю неделю купили еще 1,5 тысячи граждан и компаний

По состоянию на 18 апреля почти 7,4 тысяч граждан и представителей бизнеса Украины стали владельцами военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, 4,7 млн долларов и 22 млн евро. Из них 1,5 тысячи присоединились за предыдущую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Напомним, Украина рассчитывает на новые источники денег для финансирования своих оборонных целей. Страна ищет способы расширить программу выпуска внутренних облигаций на международные рынки капитала, в том числе для диаспоры.

Общий итог по состоянию на 18 апреля с начала полномасштабного нападения России на Украину:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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