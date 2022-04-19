Військові облігації за останній тиждень придбали ще 1,5 тисячі громадян та компаній

Станом на 18 квітня майже 7,4 тисяч громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,5 млрд грн, 4,7 млн доларів та 22 млн євро. З них 1,5 тисячі долучилися за попередній тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Загальний підсумок станом на 18 квітня із початку повномасштабного нападу Росії на Україну:
Найбільший портфель військових облігацій традиційно сконцентрований серед банків - первинних дилерів. Обсяг вкладень нерезидентів у військові облігації перевищує 50 млн грн.
Нагадаємо, Україна розраховує на нові джерела грошей для фінансування своїх оборонних цілей. Країна шукає способи розширити програму випуску внутрішніх облігацій на міжнародні ринки капіталу, в тому числі для діаспори.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.