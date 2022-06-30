Военные Нацгвардии получили еще одну партию бронежилетов от "Метинвеста"

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили очередную партию защитной амуниции от компании "Метинвест" - 1000 бронежилетов, укомплектованных украинскими плитами и плитоносками. Эту партию доставят в части Херсонского и Николаевского гарнизонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы передаем частям НГУ тысячу бронежилетов - это та потребность, которая была нам заявлена неделю назад. Особенность этой передачи - в том, что мы передаем бронежилеты вполне украинского производства. Мы нашли подрядчика, который шьет плитоноски очень хорошего качества, они соответствуют всем стандартам безопасности, а плиты, традиционно - производства "Метинвест", класса 4 и 4+, которые обеспечивают достаточную защиту для того, чтобы ребята могли выполнять свои задачи на передней линии фронта", - рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Запорожский гарнизон Нацгвардии получил от компании "Метинвест" уже более 3 тысяч бронежилетов.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

Также в конце мая группа направила воинской части Нацгвардии 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.