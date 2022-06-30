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Військові Нацгвардії отримали ще одну партію бронежилетів від "Метінвесту"

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Четвер 30 червня 2022 21:24
Військові Нацгвардії отримали ще одну партію бронежилетів від "Метінвесту" Фото: військові Нацгвардії отримали ще одну партію бронежилетів від "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Військовослужбовці Національної гвардії України отримали чергову партію захисної амуніції від компанії "Метінвест" - 1000 бронежилетів, укомплектованих українськими плитами та плитоносками. Цю партію доправлять у частини Херсонського і Миколаївського гарнізонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми передаємо частинам НГУ тисячу бронежилетів - це та потреба, яка була нам заявлена тиждень тому. Особливість цієї передачі - у тому, що ми передаємо бронежилети цілком українського виробництва. Ми знайшли підрядника, який шиє плитоноски дуже гарної якості, вони відповідають всім стандартам безпеки, а плити, традиційно - виробництва "Метінвест", класу 4 та 4+, які забезпечують достатній захист для того, щоб хлопці могли виконувати свої завдання на передній лінії фронту", - розповів генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Запорізький гарнізон Нацгвардії отримав від компанії "Метінвест" вже понад 3 тисячі бронежилетів.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Також наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.

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