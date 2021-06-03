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Военные НАТО случайно "штурмовали" завод на учениях в Болгарии

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София, Четверг 03 июня 2021 11:08
Военные НАТО случайно "штурмовали" завод на учениях в Болгарии Фото: в Болгарии случайно "штурмовали" завод (nato int)
Автор: Анастасия Рокитна

Во время многонациональных учений Swift Response 2021 военные НАТО случайно "штурмовали" завод в Болгарии. Владелец завода Марин Димитров сообщил журналистам, что подал иск против виновных в инциденте.

Об этом сообщает Associated Рress.

В учениях участвовали более 7000 десантников из десяти стран НАТО. Военные по ошибке "зачистили" здание небольшого завода.

Они имитировали захват и обеспечение безопасности заброшенной авиабазы Чешнегирово на юге Болгарии. Военные "зачистили" бункеры и другие сооружения. Бойцы вошли в здание рядом с аэродромом, ошибочно приняв территорию за часть тренировочной зоны. Огонь не открывали.

Посольство США в Болгарии принесло извинения компании и сотрудникам.

Напомним, страны НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на планы России создать на западной границе около 20 новых военных соединений. Он предупредил, что НАТО готово защищать своих союзников.

Ранее Россия объяснила наращивание войск возле украинской границы.

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