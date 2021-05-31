Генсек НАТО о планах России создать новые военные соединения: мы готовы защищать союзников
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на планы России создать на западной границе около 20 новых военных соединений. Столтенберг предупредил, что НАТО готово защищать своих союзников.
Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для прессы в Брюсселе.
"То, что мы видим - это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестирует в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готовой применить военную силу против соседей", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и востоке Украины.
"Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысило готовность наших сил... Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны", - заявил генсек НАТО.
Напомним, о создании новых воинских соединений в западном военном округе объявили сегодня в российском Министерстве обороны. Как пояснили в Москве, новые подразделения создают в ответ на действия НАТО.
"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия", - сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Добавим, недавно в России также пояснили, почему решили нарастить войска вблизи границы с Украиной.