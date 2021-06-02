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"Послание Путину": страны НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой

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Европа, Среда 02 июня 2021 12:36
"Послание Путину": страны НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой Фото: страны НАТО проводят широкомасштабные учения (скриншот CNN)
Автор: Андрей Василюк

США и союзники по НАТО проводят широкомасштабную миссию в небе над странами-членами блока. Учения частично призваны направить послание президенту России Владимиру Путину.

Об этом говорится в сюжете CNN.

"США и союзники участвуют в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО, совершая полеты над странами-членами НАТО в учениях, призванных частично направить послание президенту России Владимиру Путину", - сообщает телеканал.

Отмечается, что учения проводятся за несколько недель до встречи президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер хочет дать ему "ясно понять", что Вашингтон не будет медлить в этом вопросе.

Байден и Путин проведут встречу 16 июня В 2021 году в швейцарской Женеве.

Замглавы МИД Евгений Енин сообщал, что перед встречей с Путиным Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

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