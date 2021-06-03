Військові НАТО випадково "штурмували" завод на навчаннях у Болгарії
Під час багатонаціональних навчань Swift Response 2021 військові НАТО випадково "штурмували" завод у Болгарії. Власник заводу Марін Димитров повідомив журналістам, що подав позов проти винних в інциденті.
Про це повідомляє Associated Ргеѕѕ.
У навчаннях брали участь понад 7000 десантників з десяти країн НАТО. Військові помилково "зачистили" будівлю невеликого заводу.
Вони імітували захоплення і забезпечення безпеки покинутої авіабази Чеської республіки на півдні Болгарії. Військові "зачистили" бункери та інші споруди. Бійці увійшли в будівлю поруч з аеродромом, помилково прийнявши територію за частину тренувальної зони. Вогонь не відкривали.
Посольство США в Болгарії принесло вибачення компанії і співробітникам.
Нагадаємо, країни НАТО проводять широкомасштабні навчання в небі над Європою.
Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на плани Росії створити на західному кордоні близько 20 нових військових з'єднань. Він попередив, що НАТО готове захищати своїх союзників.
Раньше Росія пояснила нарощування військ біля українського кордону.