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Военные в Нагорном Карабахе получили приказ о прекращении огня

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 10 октября, подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) получили приказ о прекращении огня. Накануне Армения и Азербайджан согласовали в Москве режим прекращения огня.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства бороны Армении Шушан Степанян.

"Подразделениям армии обороны Арцаха (непризнанная НКР, - ред.) приказано прекратить огонь", - сообщила она.

Отметим, накануне Армения и Азербайджан согласовали совместный документ из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

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Бои в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь вплоть до сегодняшнего дня. Обе страны обвинили друг друга в обстрелах.

Кроме этого, Армения сообщила о 28 погибших военных в результате боев. Самому младшему из них было 18 лет, а большинство погибших родились после 2000 года.

Также РБК-Украина писало, что после соглашения Азербайджана и Армении в столице Нагорного Карабаха Степанакерте установилась тишина.

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