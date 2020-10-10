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После соглашения Азербайджана и Армении в Степанакерте установилась тишина

Нагорный Карабах, Суббота 10 октября 2020 05:35
После соглашения Азербайджана и Армении в Степанакерте установилась тишина
Фото: Степанакерт (twitter.com ArmenianUnified)
Автор: Артур Родивилов

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается тишина. В городе впервые за несколько дней не были слышны звуки воздушной сирены и падающих снарядов.

Об этом сообщает Panorama.

Это произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. Тишина продолжилась и после окончания переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.

По результатам обсуждения, Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня с 12:00 субботы, 15 октября.

В столице также отключен свет в домах, в том числе для ухудшения видимости беспилотников.

Баку и Ереван также договорились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в полностью закрытом формате.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

Алиев также отмечал, что военные действия прекратятся лишь после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

Также РБК-Украина писало, что Армения готова пойти на уступки Азербайджану для урегулирования конфликта в Карабахе.

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