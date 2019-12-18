ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЗСУ почали вчити бойовим діям в умовах міста

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 17:43
ЗСУ почали вчити бойовим діям в умовах міста
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Львівській області збудовано комплекс для навчання ведення бою в місті

Українські військові розпочали навчання за програмою підготовки для дій в урбанізованому місцевості у місті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення АрмияInform.

Наголошується, що у Львівській області добудований комплекс в мінімальному обсязі для проходження навчання за програмою Підготовки для дій в урбанізованому місцевості у місті". В цьому році вже пройшли навчання дві групи. У 2020 році планується підготовка від 8 до 12 батальйонних груп.

"Термін навчання одного підрозділу - 2 тижні. Є рішення начальника Генерального штабу ЗС України, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою", - повідомили в ЗСУ.

Повідомляється, що в Генеральному штабі ЗСУ продовжили фінансування навчального комплексу. На даний момент представляє собою селище міського типу. В майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об'єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував перехід на нову систему харчування у Збройних силах України.

Також повідомлялося, що українські військові готові збивати російські літаки з Криму. У ЗСУ планують збивати БПЛА з Криму з допомогою "Буків".

Генштаб відсторонив полковника, що заявив про реінтеграцію з бойовиками Генштаб почав розслідування через заяву про реінтеграцію з бойовиками
Новини України Збройні сили Українивоенные учения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся