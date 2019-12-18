ЗСУ почали вчити бойовим діям в умовах міста

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Львівській області збудовано комплекс для навчання ведення бою в місті

Українські військові розпочали навчання за програмою підготовки для дій в урбанізованому місцевості у місті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення АрмияInform.

Наголошується, що у Львівській області добудований комплекс в мінімальному обсязі для проходження навчання за програмою Підготовки для дій в урбанізованому місцевості у місті". В цьому році вже пройшли навчання дві групи. У 2020 році планується підготовка від 8 до 12 батальйонних груп.

"Термін навчання одного підрозділу - 2 тижні. Є рішення начальника Генерального штабу ЗС України, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою", - повідомили в ЗСУ.

Повідомляється, що в Генеральному штабі ЗСУ продовжили фінансування навчального комплексу. На даний момент представляє собою селище міського типу. В майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об'єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував перехід на нову систему харчування у Збройних силах України.

Також повідомлялося, що українські військові готові збивати російські літаки з Криму. У ЗСУ планують збивати БПЛА з Криму з допомогою "Буків".