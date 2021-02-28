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Военные Мьянмы отстранили постпреда при ООН за поддержку протестующих

Автор: Артур Родивилов

Пришедшие к власти в Мьянме военные уволили постоянного представителя страны при ООН Чжо Мо Туна. Этот шаг вызван его призывом к мировому сообществу принять решительные меры с целью остановить путчистов.

Об этом сообщает DW.

Постпред "предал страну" и "злоупотребил полномочиями", сообщило государственное телевидение республики в субботу, 27 февраля.

Тун на заседании Генеральной ассамблеи ООН днем ранее призвал соотечественников не прекращать протесты против путчистов.

Между тем, силовики применяют против демонстрантов резиновые пули и водометы. По сведениям полиции, более 140 протестующих задержаны на акции в крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне. А в городе Моунъюа участница протестов погибла после огнестрельного ранения, сообщают местные СМИ.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Как писало РБК-Украина, во время разгона акции протеста в минувшую субботу в Мьянме погибли два человека и шестеро получили ранения.

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