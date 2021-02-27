ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 19:17
Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО Фото: Оксана Маркарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оксана Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, считает вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО одной из приоритетных задач. Выполнение плана возможно при поддержке Соединенных Штатов.

Об этом она сказала в интервью агентству "Укринформ".

"Это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ и наше вступление в НАТО стали реальностью как можно быстрее", - сказала она.

Кроме того, среди приоритетов она отметила помощь в повышении возможностей вооруженных сил и системы безопасности Украины.

"Мы уже услышали от президента Байдена о готовности США помогать Украине, в том числе с вооружением. Но вопрос не только в том, чтобы получить оружие, а также в развитии возможностях наших Вооруженных сил", - добавила она.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что ближайшей целью Украины является получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Отметим, 24 февраля президент Владимир Зеленский издал указ, которым утвердил положение об годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Соединенные Штаты Америки план
NEWS
Боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе. Работали снайперы
Боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе. Работали снайперы
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма