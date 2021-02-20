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Разгон протестующих в Мьянме: погибли два человека и шестеро пострадали

Новина українською → Мьянма, Суббота 20 февраля 2021 18:55
Разгон протестующих в Мьянме: погибли два человека и шестеро пострадали Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Мьянме во время разгона акции протеста против мьянманских военных по меньшей мере погибли два человека. Еще шестеро получили травмы.

Об этом сообщает информационный портал Myanmar Now.

Как сообщается, разгон мирной акции протеста происходил во втором по величине городе Мьянмы Мандалай. Полиция и военные применили боевые и резиновые патроны. Кроме того, задержаны 10 демонстрантов. Против протестующих также применялись водометы.

Напомним, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

Как писало РБК-Украина, 9 февраля на протестах в Мьянме произошло первое кровопролитие. Силовики открыли огонь из оружия, чтобы разогнать протестующих.

Также сообщалось, что умерла 19-летняя девушка Мья Тве Тве Хаинг, которую силовики ранили во время разгона акции протеста. Девушка получила ранение в голову, предположительно, огнестрельное.

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