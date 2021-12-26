Військові М'янми оточили і обстріляли село: загинули десятки жителів
Воєнний М'янми напали на село Мо Со недалеко від поселення Хпрусо в провінції Кая. В результаті загинули десяти мирних жителів, серед яких жінки та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Військові М'янми оточили село Мо Со, обстріляли мирних жителів і підпалили їх тіла. В результаті понад 30 людей загинули, включаючи дітей і жінок.
У соцмережах з'явилися фотографії, на яких видно обвуглені тіла загиблих. Понад 30 людей згоріли в трьох автомобілях.
Люди ховалися в цьому районі, втікаючи від бойових дій між групами збройного опору і армією М'янми. Люди були вбиті після того, як були заарештовані військами, коли прямували в табір біженців в західній частині містечка.
Міжнародна група з надання допомоги "Врятуйте дітей" заявила, що двоє з її співробітників були залучені в інцидент і пропали безвісти.
"Ми жахаємося насильству, скоєному проти ні в чому не винних мирних жителів і наших співробітників, які є відданими гуманістами, надаючи підтримку мільйонам нужденних дітей по всій М'янмі. Розслідування характеру інциденту триває, але напади на співробітників гуманітарних організацій неприпустимі", - заявили в організації.
Свідок, який розмовляв з AP, розповів, що останки людей були спалені до невпізнання, а також було виявлено дитячий і жіночий одяг, медикаменти та продукти харчування.
"Перед підпалом тіла були пов'язані мотузками", - сказав Свідок.
Нагадаємо, що жителі М'янми масово біжать до Таїланду, рятуючись від військових. В основному це корінні народи.