Військові М'янми оточили і обстріляли село: загинули десятки жителів

Воєнний М'янми напали на село Мо Со недалеко від поселення Хпрусо в провінції Кая. В результаті загинули десяти мирних жителів, серед яких жінки та діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Військові М'янми оточили село Мо Со, обстріляли мирних жителів і підпалили їх тіла. В результаті понад 30 людей загинули, включаючи дітей і жінок.

У соцмережах з'явилися фотографії, на яких видно обвуглені тіла загиблих. Понад 30 людей згоріли в трьох автомобілях.

Люди ховалися в цьому районі, втікаючи від бойових дій між групами збройного опору і армією М'янми. Люди були вбиті після того, як були заарештовані військами, коли прямували в табір біженців в західній частині містечка.

Міжнародна група з надання допомоги "Врятуйте дітей" заявила, що двоє з її співробітників були залучені в інцидент і пропали безвісти.

"Ми жахаємося насильству, скоєному проти ні в чому не винних мирних жителів і наших співробітників, які є відданими гуманістами, надаючи підтримку мільйонам нужденних дітей по всій М'янмі. Розслідування характеру інциденту триває, але напади на співробітників гуманітарних організацій неприпустимі", - заявили в організації.

Свідок, який розмовляв з AP, розповів, що останки людей були спалені до невпізнання, а також було виявлено дитячий і жіночий одяг, медикаменти та продукти харчування.