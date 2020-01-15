Военные коалиции не пострадали при ударе по базе США в Ираке

Военнослужащие возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не пострадали в результате ракетного удара по военной базе аль-Таджи, расположенной к северу от Багдада. Об этом заявил заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс на своей странице в Twitter.

Он назвал ракетный удар по аль-Таджи "небольшим".

""Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу аль-Таджи", - написал Кэггинс.

В тоже время телеканал Al Sumariya сообщил о ранении по меньшей мере трех иракцев, и нанесении базе материального урона.

Отмечается, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня. По информации телеканала, по военному объекту было выпущено восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, остальные в ее окрестностях.

Напомним, 14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.

Также сообщалось, что 12 января в Ираке ракетами из установки "Катюша" вновь обстреляли военную авиабазу, где размещаются американские военные. Военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

Ранее обстрел базы аль-Таджи происходил 8 января. Тогда по меньше мере пять ракет поразили базы, в которых размещены американские и британские войска. Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии. В Иране заявили, что эта атака является ответным ударом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.

Отметим, ситуация в регионе обострилась после того, как США 3 января провели военную операцию в результате которой был убит Сулеймани, которого президент США Дональд Трамп назвал "террористом номер один в мире".