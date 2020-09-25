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Военные КНДР убили южнокорейца. Ким Чен Ын извинился перед Сеулом

Автор: Дмитрий Левицкий

Пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент.

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Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

По информации издания, северокорейский лидер направил письмо руководству Южной Кореи. В письме говорится о том, что Ким Чен Ын "очень сожалеет", что "разочаровал" южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и других корейцев.

Пхеньян якобы поручил военным создать систему регистрации всего процесса обеспечения безопасности морской границы, чтобы избежать в будущем подобных случаев.

В письме лидер КНДР изложил свою версию событий, которые произошли у берегов страны: южнокорейца якобы сначала допросили на расстоянии, но при попытке приближения к его лодке, мужчина начал убегать, поэтому пограничники совершили более 10 выстрелов.

Он также опроверг информацию о том, что военные сожгли тело убитого мужчины, отметив, что сожгли только плавсредство.

Напомним, в конце августа КНДР усилила контроль на границе с Китаем. Северокорейским военным разрешили стрелять на поражение.

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