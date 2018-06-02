Военные Израиля застрелили палестинца, пытавшегося атаковать солдат

Также палестинец пытался атаковать мирных граждан

На границе Израиля и Палестины, в Хевроне, военнослужащие Израиля застрелили мужчину, пытавшегося атаковать двух солдат и мирных граждан на тракторе. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля.

"35-летний террорист из Хеврона, попытался атаковать офицера и солдата израильской армии на небольшом тракторе. В ответ войска действовали в соответствии с правилами", - сообщили в прес-службе.

However, the terrorist continued driving with the intention to attack nearby civilians. An additional soldier who was positioned on top of the roof of a nearby building identified the threat to the civilians who stood nearby and in response, fired at the terrorist, who was killed — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Уточняется, что мужчина на тракторе также пытался наехать на мирных жителей. В результате инцидента никто из военнослужащих и гражданских не пострадал. Террориста застрелили.

Напомним, ранее Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстрелы после самого массированного удара по Израилю со стороны Газы с 2014 года с помощью египетских посредников.