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Интервью

Военные Израиля застрелили палестинца, пытавшегося атаковать солдат

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 18:49
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также палестинец пытался атаковать мирных граждан

На границе Израиля и Палестины, в Хевроне, военнослужащие Израиля застрелили мужчину, пытавшегося атаковать двух солдат и мирных граждан на тракторе. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля.

"35-летний террорист из Хеврона, попытался атаковать офицера и солдата израильской армии на небольшом тракторе. В ответ войска действовали в соответствии с правилами", - сообщили в прес-службе.

Уточняется, что мужчина на тракторе также пытался наехать на мирных жителей. В результате инцидента никто из военнослужащих и гражданских не пострадал. Террориста застрелили.

Напомним, ранее Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстрелы после самого массированного удара по Израилю со стороны Газы с 2014 года с помощью египетских посредников. 

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Теги публикации: Палестина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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