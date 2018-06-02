Військові Ізраїлю застрелили палестинця, який намагався атакувати солдатів

Також палестинець намагався атакувати мирних громадян

На кордоні Ізраїлю і Палестини, в Хевроні, військовослужбовці Ізраїлю застрелили чоловіка, який намагався атакувати двох солдатів і мирних громадян на тракторі. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Збройних сил Ізраїлю.

"35-річний терорист з Хеврона, спробував атакувати офіцера і солдата ізраїльської армії на невеликому тракторі. У відповідь війська діяли у відповідності з правилами", - повідомили в прес-службі.

However, the terrorist continued driving with the intention to attack nearby civilians. An additional soldier who was positioned on top of the roof of a nearby building identified the threat to the civilians who stood nearby and in response, fired at the terrorist, who was killed — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Уточнюється, що чоловік на тракторі також намагався наїхати на мирних жителів. В результаті інциденту ніхто з військовослужбовців і цивільних не постраждав. Терориста застрелили.

Нагадаємо, раніше Ізраїль і сектор Гази домовилися припинити обстріли після масованого удару по Ізраїлю з боку Гази з 2014 року з допомогою єгипетських посередників.