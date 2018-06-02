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Інтерв'ю

Військові Ізраїлю застрелили палестинця, який намагався атакувати солдатів

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 18:49
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Також палестинець намагався атакувати мирних громадян

На кордоні Ізраїлю і Палестини, в Хевроні, військовослужбовці Ізраїлю застрелили чоловіка, який намагався атакувати двох солдатів і мирних громадян на тракторі. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Збройних сил Ізраїлю.

"35-річний терорист з Хеврона, спробував атакувати офіцера і солдата ізраїльської армії на невеликому тракторі. У відповідь війська діяли у відповідності з правилами", - повідомили в прес-службі.

Уточнюється, що чоловік на тракторі також намагався наїхати на мирних жителів. В результаті інциденту ніхто з військовослужбовців і цивільних не постраждав. Терориста застрелили.

Нагадаємо, раніше Ізраїль і сектор Гази домовилися припинити обстріли після масованого удару по Ізраїлю з боку Гази з 2014 року з допомогою єгипетських посередників.

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Теги публікації: Палестина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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