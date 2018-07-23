Військові Ізраїлю застосували ПРО після запуску ракет у Сирії

Наголошується, що дві протиракети системи "Праща Давида" були запущені у відповідь на загрозу

Ізраїльські військові сьогодні вночі, 23 липня, застосували проти ракет, випущених на сирійській території поблизу кордону Ізраїлю в ході внутрішніх зіткнень, системи ПРО "Праща Давида". Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю, опублікованій в Twitter.

Як повідомляється, у відповідь на загрозу були запущені дві протиракети системи "Праща Давида".

Разом з тим, як наголошується, дані про поранення або матеріальний збиток не надходило.

Як повідомлялося раніше, авіація Ізраїлю завдала удару по одному з військових об'єктів в сирійському Масьяфе.

Також повідомлялося, що Ізраїль завдав удару з танка по посаді ХАМАС у відповідь на проникнення невідомих з сектора Газу.