Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газа

Израильский танк атаковал ХАМАС в ответ на проникновение неизвестных с сектора Газа

Израиль нанес удар из танка по посту ХАМАС в ответ на проникновение неизвестных с сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Как отмечается, группа неизвестных проникла в Израиль со стороны сектора Газа, а затем вернулась обратно.

"Несколько неизвестных проникли в Израиль из северного района сектора Газа. Затем неизвестные вернулись в сектор Газа. В ответ, танк Израиля нанес удар по военному посту ХАМАСа", - говорится в сообщении.

На данный момент о пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ХАМАС заявил о прекращении огня с Израилем. В частности, представитель ХАМАСа заявлял, что условия перемирия согласованы с израильским правительством, посредниками выступили Египет и ООН.