Военные Ирана перед авиакатастрофой МАУ просили создать бесполетную зону

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что перед катастрофой украинского самолета просил ввести бесполетную зону на территории, где велись военные действия. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает журналист местного новостного сайта Iran Front Page Реза Хаастех в Twitter.

"Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что они просили создать бесполетную зону учитывая ситуацию войны. Но это не было утверждено по определенным соображениям", - сообщил журналист.

По его словам, руководитель командного пункта ПВО в зоне ответственности отправил запрос на разрешение высшему командованию, но, не получив ответа в течение 10 секунд, решил дать команду на пуск ракеты. После этого он сообщил командованию, что управляемая ракета была выпущена.

"Он ошибочно принял пассажирский самолет за крылатую ракету и, после того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи, он выпустил ракету в самолет", - цитирует слова чиновника журналист.

По словам командующего, в среду утром он сообщил иранским должностным лицам, что в КСИР предполагают, что сбили самолет с собственными гражданами на борту. Однако Генштаб Вооруженных сил старны изолировал всех, кто знал об инциденте и решил заявить о нем позднее.

Напомним, Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.