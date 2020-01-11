Військові Ірану перед авіакатастрофою МАУ просили створити безпольотною зону

Командувач повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що перед катастрофою українського літака просив ввести безпольотною зону на території, де велися воєнні дії. Про це він сказав на прес-конференції, повідомляє журналіст місцевого новинного сайту Iran Front Page Реза Хаастех У Twitter.

"Командувач повітряно-космічними силами КВІР заявив, що вони просили створити безпольотною зону огляду на ситуацію війни. Але це не було затверджено з певних міркувань", - повідомив журналіст.

За його словами, керівник командного пункту ППО в зоні відповідальності відправив запит на дозвіл вищому командуванню, але, не отримавши відповіді протягом 10 секунд, вирішив дати команду на пуск ракети. Після цього він повідомив командуванню, що керована ракета була випущена.

"Він помилково прийняв пасажирський літак за крилату ракету і, після того, як на його запит командування не відповіло, ймовірно, через переривання зв'язку, він випустив ракету в літак", - цитує слова чиновника журналіст.

За словами командувача, в середу вранці він повідомив іранським посадовим особам, що в КВІР припускають, що збили літак з власними громадянами на борту. Однак Генштаб Збройних сил старне ізолював всіх, хто знав про інцидент і вирішив заявити про нього пізніше.

Нагадаємо, Іранське військово-політична формація Корпус вартових ісламської революції взяло на себе повну відповідальність за катастрофу українського літака.