Военные допускают дальнейшие удары по Антоновскому мосту в Херсоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оккупанты пытаются построить альтернативные переправы через Днепр возле Херсона. Но они также становятся целями ВСУ.

"Их попытки (отремонтировать Антоновский мост - ред.) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что мы имеем такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что украинские бойцы "могут, не разрушая инфраструктуру, разрушать планы врага".