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Россия нашла альтернативу Антоновскому мосту под Херсоном: спутниковые снимки

Новина українською →
Херсон, Среда 03 августа 2022 14:26
Россия нашла альтернативу Антоновскому мосту под Херсоном: спутниковые снимки Фото: оккупанты перебрасывают технику под Херсоном отдельной переправой (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Спутник Planet Labs зафиксировал переброску техники российскими оккупантами через реку Днепр возле Херсона. Россияне для этого используют отдельную паромную переправу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Эта паромная переправа уже вторая, которую используют оккупанты. Первую переправу спутник зафиксировал еще 1 августа возле поселка Приднепровское Херсонской области.

Вторую переправу российские войска возвели поблизости с Антоновским железнодорожным мостом, который успешно атаковали украинские защитники.

Россия нашла альтернативу Антоновскому мосту под Херсоном: спутниковые снимки

Фото: оккупанты возле Херсона используют паромную переправу (radiosvoboda.org)

Военный эксперт, аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает, что оккупанты таким образом перебрасывают не тяжелое вооружение, а, вероятно, автомобильную технику. По его словам, паромные переправы обычно используют для транспортировки вооружения, боеприпасов и продовольствия.

"Насколько я понимаю, эти паромы не очень емкие в плане количества техники, которую можно за один раз переправить. На спутниковом снимке видны тентованные грузовики, возможно КАМАЗы, обычно перевозящие поставки", - сказал эксперт.

Также спутник зафиксировал понтонную переправу возле поврежденного Антоновского автомобильного моста. Оккупанты заявляются, что используют ее для транспортировки гражданских.

Россия нашла альтернативу Антоновскому мосту под Херсоном: спутниковые снимки

Фото: оккупанты возле поврежденного Антоновского моста возвели понтонную переправу (radiosvoboda.org)

Напомним, россияне пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне, который был поврежден в результате точных ракетных ударов ВСУ.

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