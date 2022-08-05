Військові допускають подальші удари по Антонівському мосту у Херсоні

Російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні. Проте українські захисники можуть завдати додаткових ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, окупанти намагаються збудувати альтернативні переправи через Дніпро біля Херсону. Але вони також стають цілями ЗСУ.
"Їх намагання (поремонтувати Антонівський міст - ред.) зрозуміле, бо вони хоч щось та мають робити, щоб хоча б заспокоїти свої нерви. Вони намагаються навести понтонні переправи альтернативні, але й ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, бо ми маємо таку зброю, яка дозволяє влучати у вибрану ціль", - заявила Гуменюк.
Вона додала, що українські бійці "можуть, не руйнуючи інфраструктуру, руйнувати плани ворога".
Нагадаємо, раніше супутник зафіксував, як окупанти перекидають техніку біля Херсону через понтонну та поромну переправи.
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