RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові допускають подальші удари по Антонівському мосту у Херсоні

Фото: ЗСУ можуть завдати додаткових ударів по Антонівському мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні. Проте українські захисники можуть завдати додаткових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти намагаються збудувати альтернативні переправи через Дніпро біля Херсону. Але вони також стають цілями ЗСУ.

"Їх намагання (поремонтувати Антонівський міст - ред.) зрозуміле, бо вони хоч щось та мають робити, щоб хоча б заспокоїти свої нерви. Вони намагаються навести понтонні переправи альтернативні, але й ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, бо ми маємо таку зброю, яка дозволяє влучати у вибрану ціль", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що українські бійці "можуть, не руйнуючи інфраструктуру, руйнувати плани ворога".

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував, як окупанти перекидають техніку біля Херсону через понтонну та поромну переправи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонВійна в Україні