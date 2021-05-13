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Военные дипломаты США провели три дня в зоне ООС

Автор: РБК-Украина

Военные дипломаты посольства США в Украине посетили зону проведения операции Объединенных сил. Они находились там с визитом три дня.

Об этом сообщается в пресс-центре штаба ООС.

Трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных атташе завершился 13 мая.

В состав делегации вошли новоназначенный атташе Сухопутных войск полковник Брендон Пресли, атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник Атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

Представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он принял приглашение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Напомним, ранее глава МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС.

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