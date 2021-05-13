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Військові дипломати США провели три дні в зоні ООС

Автор: РБК-Україна

Військові дипломати посольства США в Україні відвідали зону проведення операції Об'єднаних сил. Вони перебували там з візитом три дні.

Про це повідомляється у прес-центрі штабу ООС.

Триденний робочий візит американської делегації за участю військових аташе завершився 13 травня.

До складу делегації увійшли новопризначений аташе Сухопутних військ полковник Брендон Преслі, аташе Сухопутних військ полковник Пол Шмідт та помічник Аташе Сухопутних військ капітан Джеймс Тіппетс.

Представники США відвідали підрозділи Збройних сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті та пересвідчились в присутності російських військ на сході України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Донбас. Він прийняв запрошення голови Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали зону ООС.

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