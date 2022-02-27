Військові дії Росії загрожують екологічною катастрофою для Європи, - Денисова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова попередила Європу про екологічну катастрофу через військові дії Росії в Україні. Вона попросила міжнародну спільноту відреагувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заява .

"Військові дії держави-агресора загрожують екологічною катастрофою для Європи", - написала Денисова.

Вона нагадала, що під контролем ворога все ще знаходиться Чорнобильська АЕС. А персонал станції залишається в заручниках без можливості ротації та відпочинку.

Крім того, збройні сили Російської Федерації в Запорізькій області починають розміщувати "Гради", спрямовані на місто і Запорізьку АЕС.

"Бажання ворога здобути перемогу за всяку ціну, ризикуючи пошкодженням ядерних об'єктів, ставить народ України і весь світ перед небезпекою повторення трагедії 1986 року. Своїми діями в Україні Російська Федерація грубо порушує вимоги Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище і статтю 56 Додаткового протоколу 1977 до Женевських конвенцій та інших актів з регулювання міжнародних зобов'язань в ядерній сфері", - йдеться в повідомленні.

Вона попросила міжнародне співтовариство врахувати ці обставини при прийнятті рішень щодо посилення санкційного тиску на агресора і вжити максимальних заходів для забезпечення безпеки в Європі.