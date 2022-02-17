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Военные с чужими флагами на нашей территории нам не нужны, - Зеленский

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 16:24
Военные с чужими флагами на нашей территории нам не нужны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине не нужны иностранные военные на ее территории, несмотря на угрозу вторжения России. По его мнению, это может стать лишним поводом для дестабилизаиции.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден исключил возможность размещения армии США на территории Украины.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина может рассчитывать на поддержку Запада, но не на коллективную оборону, поскольку Киев не является членом Североатлантического альянса.

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