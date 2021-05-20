Военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы

Днем 20 мая на спорном участке границы между военными Азербайджана и Армении произошла перестрелка. Данных о жертвах и пострадавших не приводится.

Отмечается, что около 15:00 по местному времени (14:00 по киевскому) со стороны армянских военных был открыт предупредительный огонь по азербайджанским военнослужащим. По версии армянской стороны, они пересекли границу и зашли на территории страны.

"Командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной", - уточняется в сообщении.