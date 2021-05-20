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Военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 20 мая на спорном участке границы между военными Азербайджана и Армении произошла перестрелка. Данных о жертвах и пострадавших не приводится.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что около 15:00 по местному времени (14:00 по киевскому) со стороны армянских военных был открыт предупредительный огонь по азербайджанским военнослужащим. По версии армянской стороны, они пересекли границу и зашли на территории страны.

"Командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной", - уточняется в сообщении.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян призвал Минобороны, Генштаб, Службу национальной безопасности (СНБ) принять "жесткие меры" против нарушившего границу страны Азербайджана. Он также отметил важность использования "дипломатического арсенала" для решения этого конфликта.

Отметим, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

Между сторонами прошли несколько раундов переговоров по ситуации на границе в Нагорном Карабахе. Однако они не принесли результатов.

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Новости Украины конфликтАрменияграницаАзербайджан