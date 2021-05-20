Військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону

Вдень 20 травня на спірній ділянці кордону між військовими Азербайджану та Вірменії сталася перестрілка. Даних про жертви і постраждалих не наводиться.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Вірменії.

Відзначається, що близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за київським) з боку вірменських військових був відкритий попереджувальний вогонь по азербайджанським військовослужбовцям. За версією вірменської сторони, вони перетнули кордон і зайшли на території країни. "Командир Азербайджанських Збройних сил зв'язався з командиром вірменської частини, попросив його припинити вогонь, вибачився і сказав, що стрілянина була випадковою", - уточнюється в повідомленні.