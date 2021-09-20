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Військові з 15 країн: в Україні починаються навчання Rapid Trident

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Понеділок 20 вересня 2021 08:15
Військові з 15 країн: в Україні починаються навчання Rapid Trident Фото: в Україні починаються навчання Rapid Trident (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки стартують масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У них візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Механізовані, танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ України будуть тренуватися вести активну оборону і відпрацюють тактику наступальних дій.

Від України у навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та військової служби правопорядку.

У ЗСУ України зазначили, що зараз тривають останні заходи для початку тренувань військовослужбовців. До проведення навчань готові іноземні партнери, серед яких - військові зі Сполучених Штатів 81st Stryker Brigade Combat Team.

Навчання триватимуть до 1 жовтня.

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