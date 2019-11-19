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Військову допомогу Україні заблокував особисто Трамп, - заступник держсекретаря

Новини » Політика     19.11.2019 - 09:49
Військову допомогу Україні заблокував особисто Трамп, - заступник держсекретаря
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Адміністративно-бюджетне управління отримало вказівку від Трампа

Наказ про замороження військової допомоги Україні віддав безпосередньо президент США Дональд Трамп. Про це заявив заступник держсекретаря з політичних справах Девід Хейл під час дачі свідчень комітетам Конгресу США.

Хейл зазначив, що на зустрічі заступників начальників всіх відомств, які займаються міжнародними справами, обговорювалося питання військової допомоги Україні. Представники всіх відомств висловилися за відновлення допомоги, крім адміністративно-бюджетного управління.

"Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міка Малвейні заморозити допомогу", - сказав Хейл.

Нагадаємо, співробітник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Тім Моррісон заявив, що затримка військової допомоги Україні була пов'язана з намаганням адміністрації Білого дому досягти початку розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена та його родини.

РБК-Україна писало, що співробітник посольства США в Україні Девід Холмс розповів у Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

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