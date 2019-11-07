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Військову допомогу Україні гальмувала ідея Трампа купити Гренландію, - Тейлор

Новини » Політика     07.11.2019 - 20:26
Військову допомогу Україні гальмувала ідея Трампа купити Гренландію, - Тейлор
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

За словами Тейлора, співробітники Білого дому весь час перебували у закордонних відрядженнях

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор заявив, що питання розморожування військової допомоги Україні загальмувався через те, що в Білому домі були зайняті ідеєю придбання Гренландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що в той час, як Тейлор намагався запустити процес військової допомоги Україні, у Вашингтоні фокус уваги був іншим.

"В той час, як повірений у справах США в Україні працював над тим, щоб запустити заморожену допомогу в області безпеки Києву, він виявив, що фокус уваги у Вашингтоні був іншим: пріоритет президента Дональда Трампа був придбати Гренландію", - йдеться в повідомленні.

Тейлор також заявив, що він стикався з труднощами в питанні організації зустрічі високопосадовців з Трампом, щоб обговорити питання розблокування військової допомоги Україні.

За словами Тейлора, співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.

"Я думаю, що це також стосувалося питання Гренландії, придбання Гренландії, забирало багато енергії Ради національної безпеки", - заявив він.

За словами дипломата, міністр оборони, держсекретар, директор ЦРУ і радник з національної безпеки - всі розуміли необхідність продовження надання військової допомоги Україні і працювали над тим, щоб донести цю позицію до президента Трампа.

Нагадаємо, 6 листопада Комітети Палати представників Конгресу США опублікували стенограму показань Вільяма Тейлора, які він давав 22 жовтня.

Додамо, що президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Болтон відмовився давати свідчення у Конгресі Тейлор попереджав Зеленського про зростаючий вплив Коломойського, - стенограма
Новини України Уильям ТейлорСполучені Штати АмерикиімпічментДональд Трамп
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