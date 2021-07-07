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Военную базу США в Ираке обстреляли 14 ракетами: известно о пострадавших

Автор: Сергей Пышкин

Около 14 ракет попало в иракскую авиабазу Эйн аль-Асад в которой находились военнослужащие США. Известно о двух легко раненных лицах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По словам прессекретаря коалиции полковника армии США Уэйна Маротто, двое американских военнослужащих были легко ранены в результате рэкетного обстрела авиабазы Ирака.

Известно, что около 14 ракет попали, как в саму базу, так и в ее периметр.

Пока ни одна из организаций не взяла ответственность за нападение на военных США, впрочем местные источники отмечают, что ракетную установку, которую использовали во время обстрелов - нашли через некоторое время неподалеку от авиабазы на территории сельскохозяйственных угодий.

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