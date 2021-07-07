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Військову базу США в Іраку обстріляли 14 ракетами: відомо про постраждалих

Автор: Сергій Пишкін

Близько 14 ракет влучило в іракські авіабазу Ейн аль-Асад у якій перебували військовослужбовці США. Відомо про двох легко поранених осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами прессекретаря коаліції полковника армії США Вейна Маротто, двоє американських військовослужбовців були легко поранені внаслідок рекетного обстрілу авіабази Іраку.

Відомо, що близько 14 ракет влучили, як в саму базу, так і в її периметр.

Наразі жодна з організацій не взяла відповідальність за напад на військових США, втім місцеві джерела відзначають, що ракетну установку, яку використовували під час обстрілу - знайшли через деякий час неподалік від авіабази на території сільськогосподарських угідь.

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Сполучені Штати АмерикиІраквійськовіракета