Военную администрацию в Северодонецке возглавил действующий сотрудник СБУ

Руководителем военно-гражданской администрации в Северодонецке стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк. Его представил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс служба Луганской облгосдаминистрации.

Стрюк заявил о надеждах на эффективное сотрудничество с руководителями структурных отделов и коммунальных служб. В свою очередь, Гайдай заявил, что в горсовете сейчас кризис из-за политических недоразумений.

"Александр Стрюк - действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис", - отметил глава Луганской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своими указами создал военно-гражданские администрации в Северодонецке и Лисичанске.

До этого, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ликвидировал шесть ВГА в Донецкой области и две - в Луганской области.